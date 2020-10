Precis en månad återstår innan releasen av Playstation 5, men oavsett hur framtiden ser ut kan Sony i alla fall skriva ett gyllene bokslut för PS4-generationen. Med 112 sålda miljoner konsoler (and counting!) är det bara PS2 som varit värre av stationära konsoler – genom alla tider.

I dagens hyllningstrailer är det dock fullt fokus på "spelen som definierade PS4", och då filmen bara är knappt fyra minuter lång kan man ju fråga sig hur många titlar man egentligen får plats med...? Sjukt många visar det sig, då varje spel oavsett genomslag får skina en sekund vardera.

Det blir några stycken. Allt från stora kanoner som The Witcher 3: Wild Hunt och Red Dead Redemption 2, via PS4-exklusiviter som The Last of Us, Bloodborne och God of War, till indieälsklingar som Hotline Miami och The Banner Saga. Och japp, Knack är förstås också med.