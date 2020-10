Inför Halloween har Double Fine fått förfrågningar om de möjligen kunde visa upp en otäck värld vi kommer utforska i Psychonauts 2 – och som de levererar. Raz kommer ge sig in i någons psyke för att utforska en tunnel gjord av tänder. Klippet undertill visar även att den snurrar runt, runt.

Som någon så fint uttryckte det: de frågade efter "creepy mental worlds", och inte "creepy dental worlds". Det återstår att se hur mycket bett banan har när spelet släpps någon gång nästa år.

Den riktiga mardrömmen är kanske ändå att Psychonauts 2 skulle ha släppts 2018 men skjutits upp bit för bit. 2021 är det senaste budet, men vi vågar definitivt inte slå fast att det är det sista.

hey, I'm back from walking the dog. forgot to mention something important about the teeth tunnel: they spin pic.twitter.com/AHdO4jfSjr