I en perfekt värld hade releasen av nästa Xbox den 10 november ackompanjerats av Halo Infinite-släppet, men då nästa Master Chief-äventyr skjutits fram till 2021 kan vi istället gotta oss åt Halo: The Master Chief Collection som uppgraderas kostnadsfritt till Series X- och S-releaserna.

Xbox Game Studios bekräftar att de sex titlarna i samlingen – Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach och Halo 4 – optimerats för nya Xbox, med 120 fps i både kampanj och multiplayer, och "upp till 4K" på Series X. The Master Chief Collection ingår förstås i Xbox Game Pass, och blir kanske ett plåster på såren i väntan på Halo Infinite.

✅ Fully Optimized on Series X|S

✅ 120 FPS in Campaign & Multiplayer

✅ Split-screen improvements & up to 4K on Series X

