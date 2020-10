Ubisoft håller hårt i sina traditioner. Liksom Origins kom med expansionerna The Hidden Ones och The Curse of the Pharaohs, och Odyssey byggde ut med Legacy of the First Blade och The Fate of Atlantis, kommer Assassin's Creed Valhalla också med två tunga tillskott. Säsongspasset till det nya spelet inkluderar två "massiva" expansioner och bonusuppdraget, The Legend of Beowulf. Det senare nämnda är tillgängligt redan vid spelets release om knappa tre veckor.

Wrath of the Druids är första expansionen som släpps "tidigt" under våren 2021, och styr oss mot Irland där mysteriet kring en uråldrig druidsekt väntar på att lösas. Det låter Assassin's Creed-likt på så vis att uppdraget handlar om att ta reda på vilka sekten består av, för att sedan inleda jakten på dem. Vi kommer få erövra typiskt irländska ringfort och påverka Dublins handel.

Ubisoft menar att storyn är som gjord för de som ivrar för mörkret kring kelter och druider.

Utöver allt detta kommer även ytterligare en lärorik Discovery Tour.

Andra och sannolikt sista expansionen släpps under "tidiga" sommaren nästa år. The Siege of Paris tar sig an en ikonisk vikingabit i historien: attacken mot Paris under 800-talet. Vi utforskar Västfrankiska riket där vi möter "kändisar", deltar i stora slag och infiltrerar Paris inifrån.

Allt detta får du alltså i säsongspasset som för närvarande inte har en prislapp, men som ingår om du investerat i gold- eller ultimate-utgåvorna. Gratis innehåll för samtliga spelare kommer också släppas (slutet av året samt våren, sommaren och hösten 2021). I första paketet kommer "yule"-festivalen som förvandlar Eivors bosättning. Flodräder ska bli ett annat gratisinslag.

En Discovery Tour i samma anda som de i Origins och Odyssey kommer också tids nog. Vi kände Assassin's Creed Valhalla på pulsen en sista gång innan releasen i vår förhandstitt, och Ubisoft har även släppt systemkraven så att du kan reda på hur mycket datorns puls behöver jobba.