The Witcher 3 var ett enormt spel, men är samtidigt känt för att det trots sitt omfång inte tummar på kvaliteten. Cyberpunk 2077 ser definitivt inte ut att vilja vara sämre på den punkten. Att spelet erbjuder flera språk är knappast något unikt utan det är snarare hur teamet närmat sig arbetet med hur rösterna framförs som får oss att höja på ögonbrynen.

Något annat ögonbrynshöjande: mindre än en månad återstår till releasen den 19 november.

Med detta sagt, oavsett om du väljer engelska, polska eller något annat språk kommer läpparna att synkas med valda språk. Detta görs dock inte för hand utan man har använt AI-metod för att lyckas. Philipp Weber, senior quest designer, berättar via Twitter att han är "särskilt stolt" över att de kan ge den här kärleken till språken som man sällan väljer att gå den där extra milen för.

I filmen ovan gör vi ett djupdyk i teknologin från Jali Research, där både tredjepartsteamet och CD Projekt förklarar bit för bit hur det hela fungerar för de tio olika språken. De som stöds, och därmed få dedikerad läppsynk, är polska, engelska, tyska, franska, spanska, brasiliansk portugisiska, ryska, japanska koreanska och mandarin. Ingen svenska, med andra ord.

One thing I am particularly proud my colleagues have accomplished with this is having full lip syncs for dubbed languages that often get less support. <3 https://t.co/OWlvkKOb4q