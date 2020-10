Idag släpps ny pc-patch till Fortnite, och Epic ber dig notera att patchen är större än normalt. Sannolikt är dessa 27 GB något du kan leva med, då patchen i slutändan bantar spelet med "över 60 GB". Löften om mindre uppdateringar och snabbare laddningstider får vi också. Man tackar.

Nyligen gjordes även ingrepp i Call of Duty: Modern Warfare som lät oss spara orimliga 115 GB. Så var också den än mer orimliga totalstorleken på 227 GB. Spelen blir inte direkt mindre.

Eller jo, idag blev i alla fall Fortnite det.

Epic och Fortnite har annars rönt uppmärksamhet för dusten med Apple. Fortnite finns inte längre på Iphones och Ipads då Epic vägrar överge sin egen affärsmodell, och med start 3 maj ska domstol avgöra tvisten och huruvida App Store, som tar 30 procent av kakan, har monopol.

Det blir förmodligen en cirkus. En soppa är det redan.

Please note the patch size will be larger than normal on PC (approx. 27 GB). This is to make optimizations on PC resulting in a massively reduced Fortnite file size (over 60 GB smaller), smaller downloads for future patches, and improved loading performance.