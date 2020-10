Av Steam-recensionerna (och en skakad kollega) att döma är första delen av dlc:et Doom Eternal: The Ancient Gods en riktig svår nöt att knäcka. Grundspelet beskrivs halvt på skämt, halvt på hardcore-allvar som en tutorial inför detta och som "kryptonit för en speljournalist".

85 procent av de drygt 700 Steam-tyckarna är i nuläget positiva.

The Ancient Gods äger rum efter Eternal-kampanjens slut och släpps utöver pc till PS4 och Xbox One. På det senare formatet är dlc:et även tillgängligt utan extra kostnad via Xbox Game Pass. Vi får tre nya kampanjkartor – UAC Atlantica, Blood Swamps, The Holt – och tre nya support-runor. Det hade ju varit poetiskt om vi fick 666 av allt, men det hade kanske varit att ta i. Eventuellt?