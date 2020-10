Det har legat i luften ett bra tag. Hideo Kojima har teasat "något", Hideo Kojima har pratat om satsning på mechas och manga, och Hideo Kojima har till och med dykt upp i Silent Hills-rykten.

Oavsett vad det blir kan vi i alla fall konstatera att det blir något. Kojima Productions tweetar att "ett nytt projekt är under utveckling", och man vill anställa gräddan av talangfulla utvecklare till detta. Jobbannonserna avslöjar inte jättemycket, men några ledtrådar kan vi hitta när vi lusläser.

Nätverkprogrammerare kan hinta om någon form av online- eller multiplayer-del. 3d-modellerare av vapen ska kunna skapa "mechas", vilket är kanske den mest konkreta ledtråden. Det låter ju inte direkt Silent Hills-likt, om man ska spinna vidare på det ryktet. Flytande japanska är ett krav.

Death Stranding 2...? Kojima har tidigare sagt att ett sådant spel skulle "börja om från noll".

#KojimaProductions confirms a new project is in development and is looking to hire the best-in-class talent to work out of our Tokyo studio. For more information on the openings and requirements, please visit our website at https://t.co/jeTGnnwLAW pic.twitter.com/StLOrxTlhg