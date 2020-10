Ghost of Tsushima släpptes i somras till miljontals PS4-spelares glädje, och lyckan ser ut att boostas på Playstation 5 då spelet från dag ett kommer få en skjuts till 60 bildrutor per sekund.

Och nej, du behöver inte köpa spelet igen. I Playstation Store listas (se bild undertill) en "Digital Deluxe-uppgradering" och det går att missförstå det som att den krävs för Tsushima på PS5. Men nej, så är det inte. Högre framerate och snabbare laddtider gäller alla versioner av spelet.

Ghost of Tsushima is backward compatible on PS5 for no additional cost, with improved framerates and load times. The upgrade listed is to upgrade from the standard PS4 game to the Digital Deluxe (with in-game items, digital artbook, soundtrack, and director’s commentary)