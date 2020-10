Stardew Valley, Animal Crossing och liknande spel är bra för själen men ibland vill man ju "bara kötta lite(TM)" och om du skulle uppskatta dessa tilar mer om de innehöll zombies är Zelter kanske något för dig. Det finansierades via Kickstarter och finns nu ute på Steam Early Access.

Om du håller dig undan från icke färdigställda spel men gillar idén kan du istället spana in Atomic Crops som kryddar konceptet med en stor dos humor. Och kanske lite The Binding of Isaac?