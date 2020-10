Calle var måttligt imponerad av Serious Sam 4 i sin recension och beskrev de första timmarna som "en ren plåga". Serious Sam 4:s utgivare Devolver Digital verkar dock tro på teamet, och har helt sonika köpt utvecklaren Croteam. I ett inlägg på sin webbplats försäkrar de dock att Croteam kommer bibehålla total kreativ frihet medan "Devolver Digital får fortsätta göra dumma rekommendationer som Croteam bara ignorerar".

Vi vet sedan tidigare att vi garanterat kommer att få ett nytt The Talos Principle, och utöver fler Serious Sam-spel ska utvecklaren även bjuda på projekt med helt nya varumärken i framtiden. Devolver Digital och Croteam har samarbetat under flera år, och utgivaren av det första Serious Sam-spelet – Gathering of Developers – inkluderade faktiskt personer som sedermera var med och grundade Devolver Digital.