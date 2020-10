Det råder ingen tvekan om att såväl Microsoft och Sony fokuserat väldigt mycket på fördelarna med SSD-lagring i nästa generations konsoler, där laddtider kraftigt reduceras. Men det verkar som det fortfarande finns kräm kvar att klämma ut den nuvarande generationen då en ny patch till The Last of Us Remastered gör just detta. På existerande hårdvara.

Eftersom spelet ingår i den samling av PS4-klassiker som Playstation 5-spelare får tillgång till genom en Playstation Plus-prenumeration är det inte helt osökt att man gjort dessa optimeringar för att olja maskineriet inför konsollanseringen.