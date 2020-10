Vi har haft ögonen på Teardown sedan de första små glimtarna på Dennis Gustafssons Twitter-konto och i veckan är det äntligen dags för Early Access-släpp på Steam. Den 29 oktober närmare bestämt.

It is now official: Teardown is coming to Steam Early Access on October 29th!

Wishlist on Steam: https://t.co/Xbw3PeNdfe

Game homepage and FAQ: https://t.co/9r96Xy1pky pic.twitter.com/YCvYab8XMP