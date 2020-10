Jag har ett komplicerat förhållande till My Time at Portia. Det är en gemytlig livssimulator där du får crafta dig till ett älskvärt liv i en oerhört näpen postapokalyps, men samtidigt fick jag ibland spader över att jäkta och grinda. Kanske rättar uppföljaren, My Time at Sandrock, till min huvudvärk? Eller så tillbringar jag ytterligare 60 timmar och varvar stresspåslag med glädje.

Nåväl, sämre kan man ha det.

My Time at Sandrock har dykt upp på Kickstarter med målet att samla ihop strax under 900 000 kronor. Då pengarna i skrivande stund rasslar in ska det inte vara någon omöjlighet, och i så fall släpps spelet via early access i Steam i mars, med full release på pc våren 2022. Sedan kommer PS5-, PS4-, XBO-, Xbox- och Switch-versioner under sommaren samma år.

Som du ser i trailern ovan har spelet den här gången ett Vilda västern-tema, där du tar tåget till en avlägsen stad fylld med "banditer och faror", med målet att rusta upp staden till sin forna glans.