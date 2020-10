13 november släpps spelet med det något tillkrånglade namnet Call of Duty: Black Ops Cold War, till Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 och PC. Det firas med en trailer som bjuder mängder av action - och en drös tidsmarkörer för kalla kriget-nostalgiker. Ronald Reagan är där såklart, tidsenliga farkoster likaså. Och i bakgrunden spelas… New Orders Blue Monday?

Spelet kommer såklart med flera spellägen, me ett av de mest intressanta ser ut att bli Dirty Bomb där 40 personer, indelade i tio olika lag ska samla på sig uran och detonera smutsiga bomber.