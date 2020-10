Har ni som undetecknad inte heller kört klart ypperliga God of War på PS4, eller är ni kanske inne på en new game plus-genomspelning? Då kommer det här beskedet att ge dig vingar.

2018-titeln kommer nämligen att kunna spelas i härliga 60 fps på Sonys nya konsol, om man använder inställningen “Favor Performance”. Det finns ju en inställning som främjar upplösning också, men än så länge vet vi inte vilka fps den kommer att ge - förhoppningsvis ett rejält skutt upp där också för de som gillar krispig grafik.

Whether you’re picking up the game for the first time or looking to finish that NG+ save, God of War (2018) on the #PS5 will offer:



🎞️ Up to 60 FPS using the ‘Favor Performance’ video option

🎮 Save Transfers – start right where you left off on the PS4!