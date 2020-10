"Inga fler förseningar" hette det tidigare i oktober efter att Cyberpunk 2077 skjutits upp till 19 november. Nu nås vi av beskedet att CD Projekt Reds hett efterlängtade rollspel skjuts fram ytterligare, men det är åtminstone "bara" tre veckor. 10 december är det senaste (sista?) budet.

Teamet förstår att vi har "många känslor och frågor" just nu, och skälet är helt enkelt att spelet ska fungera på en rad format. Pc, PS5, PS4, Xbox Series X, Series S, Xbox One, Stadia, ja, det blir en hel del. CD Projekt Red menar att de gjort en missräkning när 19 november spikades.

Avslutningsvis säger de att "We're in this together", och undrar också om någon skulle märka om de tog bort "inga fler förseningar"-tweeten från oktober...?