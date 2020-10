I en artikel från Reuters berättar Sony-chefen Jim Ryan att förhandsbokningarna (i USA) har varit “avsevärda”. Tydligen förhandssålde man fler PS5-konsoler under de tolv första timmarna efter det att bokningen öppnade, än man krängde PS4 under de tolv första veckorna.

Citatet “It may well be that not everybody who wants to buy a PS5 on launch day will be able to find one”, bekräftar det vi trodde att det kommer bli väldigt svårt att hitta PS5 i butik, åtminstone i år. Sony säger själva att fler konsoler kommer, men hur tilldelningen ser ut vet vi inte. Norska Gamer.no rapporterade nyligen att ingen butik i Norge kommer att sälja PS5 över disk under 2020.

Norges tilldelning sker via Nordisk Film, precis som här i Sverige.