Digital Foundry har precis som vi andra testat gamla titlar på Series X, för att se hur de rullar. Senast tog de sig an Star Wars: Jedi Fallen Order. Och resultatet ser lovande ut.

Enligt sajten ska spelet rulla i stadiga 60 fps utan hackningar eller pop-ins, vilket är goda nyheter för de som kommer vara lite svältfödda på lanseringstitlar för konsolen. Blir 2020 året då allas backloggar betas av, fast på ny hårdvara?

I can confirm that Fallen Order now runs at a locked 60fps without any of the pop-in or stutter. It's very very smooth.