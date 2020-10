Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, har drabbats av både förseningar, avhopp och uppsägningar av nyckelpersoner. Först rök Brian Mitsoda, lead narrative designer, och Ka'ai Cluney, creative director, efter ett "gemensamt beslut" från ledningen. Nyligen slutade också Cara Ellison, senior narrative designer på Hardsuit Labs. Men nu ersätts i alla fall en av de tre rollerna.

Brian Mitsodas stol har fyllts av Samantha Wallschlaeger, som alltså är ny lead narrative designer på spelet.

Guess what, y'all? I'm now the lead narrative designer at Hardsuit Labs!! 🎉🎉🎉



At this point, I'll just be supporting my new team in whatever tiny ways I can. But I'm so excited for future stuff, and so happy to be working with these wonderful folks!