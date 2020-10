För den som inte får nog av skräck efter Amnesia: Rebirth släpps Little Hope på fredag. Supermassive har tidigare levererat med Until Dawn, men första delen i skräckantologin The Dark Pictures tog sig vatten över huvudet. Man of Medan fick en sval tvåa när FZ recenserade det.

Hoppeligen lyckas Little Hope bättre. Vi lämnar spökskeppet bakom oss för ett skräckdrama med inslag av häxor, ensamhet, helvetet och demoner. Vi kastas mellan 2020 och en klassresa som gått åt fanders, till en familjetragedi under 70-talet, och häxprocesserna i slutet av 1600-talet.

Det låter i alla fall matigare än Man of Medan. Kolla in lanseringstrailern ovan, och läs vår förhandstitt från i somras. Little Hope släpps alltså på fredag till pc, PS4 och Xbox One.