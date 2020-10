Vi fick en första titt på actionrollspelet The Ascent i våras under en Inside Xbox-sändning, och FZ-communityt reagerade försiktigt positivt. Nu har vi ett tidsspann för släppet, och får en bättre inblick i spelets olika element.

Neon Giants cyberpunkinspirerade titel ska släppas sommaren 2021, till pc och Xbox. Det kommer i enlighet med Xbox nya giv också att ingå i Xbox game pass. Spelet siktar på att klara 60 fps i 4K på Series X.

I en ny video från utvecklarna berättar man mer om innehållet, som att du kommer att kunna färdas fritt i den dystopiska världen, och bygga upp din karaktär med cyberwear och andra förbättringar. Man satsar också på narrativet, och spelet siktar även på att ha en “unprecedented sense of verticality within its world, with different levels and platforms discernible within play.”

Spelet drivs av Unreal-motorn, och kan köras i co-op med fyra deltagare, eller i singleplay.