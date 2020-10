Trots att spelbranschen klarat sig väldigt bra under den rådande pandemin har flera projekt försenats och nu sällar sig Far Cry 6 och Rainbow Six: Quarantine till den skaran. Far Cry var planerat till den 18 februari medan den redan försenade Rainbox Six-titeln skulle släppts innan den 31 mars, 2021.

I sin finansiella rapport skriver Ubisoft att titlarna flyttas fram på grund av den utmanande jobbsituationen hemifrån och att det nya målet är att få ut dem innan den 31 mars 2022. Rimligtvis behöver vi dock inte vänta så länge.