Bortom eftertexterna i Man of Medan fick vi en teaser från nästa del i antologin, Little Hope. Då Little Hope släpps idag var alltså manegen krattad för ytterligare en teaser. Och mycket riktigt: House of Ashes har release under 2021. Sannolikt till pc, Playstation- och Xbox-format.

Teasern är som teasers är mest: något vag. Det ser ut som om den arabiska öknen blir fond den här gången, och av soldaterna att döma kanske det blir lite mer action...? Detta är dock bara spekulationer. High School Musical-bekantingen Ashley Tisdale ser ut att spela huvudrollen.

Visionen för The Dark Pictures var att släppa nya delar med sex månaders mellanrum. Ett tempo som Supermassive Games inte hållit hittills. Kvalitén verkar det också vara lite si och så med. Man of Medan snittar på ganska svala 71 hos Opencritic, medan Little Hope i skrivande stund har ett lite mer positivt snitt: 74. Tiden får utvisa om House of Ashes fortsätter trenden.

Om inte annat har vi alltid Until Dawn, som jag hävdar är riktigt bra. FZ-recensionen håller med.