Grafikkungarna på Crytek verkar ha drabbats av en redig läcka som avslöjat en rad olika ej utannonserade spel. Det ska dock tilläggas att allt givetvis kan vara rent påhitt eller att spelen kanske inte längre är under utveckling.

Hur som helst säger de läckta dokumenten att utvecklaren jobbar på ett battle royale-spel vid namn Crysis: Next. Det beskrivs som free-to-play och ska låta hundratals spelare drabba samman i snabba strider där man använder olika nanosuit-krafter. Höga produktionsvärden, möjlighet att anpassa utseendet på sin karaktär såväl som en "ultimat livestreaming-upplevelse" utlovas.

Men det slutar inte där, för enligt de läckta dokumenten ska Crytek även ha (haft) planer på ett VR-spel i Crysis-universumet, en mobil motsvarighet till Hunt: Showdown, någon form av uppföljare till Ryse: Son of Rome vid namn Ryse Next samt en uppföljare till VR-spelet Robinson: The Journey. Allt detta ska givetvis tas med en nypa salt eftersom det är obekräftade uppgifter, men man kan ju alltid drömma.