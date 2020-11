Trots att grundspelet har 16 år på nacken är intresset för nästa World of Warcraft-expansion superhögt och Blizzard rapporterat att ingen tidigare expansion har haft så många förbokningar. I sin finansiella rapport skriver Activision att antalet spelare i onlinerollspelet fördubblades i samband med att Classic släpptes förra året, utan att gå in i detaljer hur många spelare World of Warcraft faktiskt har idag. De senaste officiella siffran släpptes 2015 och då var spelet nere på 5,5 miljoner aktiva prenumeranter, en rejäl dipp från toppnoteringen fem år tidigare på 12 miljoner.

De skriver dock att Blizzard-spel det senaste kvartalet har lockat 30 miljoner spelare per månad, varav 10 i Overwatch. Resterande 20 miljoner fördelas över Hearthstone, World of Warcraft och resterande titlar och ska vi spekulera står kortspelet för en större del än onlinerollspelet.

I samma rapport nämner de också att Diablo Immortal börjar bli klart för tester utanför Kina, vilket lär boosta dessa siffror rätt så ordentligt.