PS3-veteraner av Dark Souls-ättlingen Demon's Souls roterar förmodligen i sina gravar när de hör detta (ja men det är väl självklart att de ligger sex fot under efter att ha dött, dött och dött...), men Demon's Souls-remaken till PS5 kommer med över 180 olika hjälpvideor att stötta sig mot.

Det är Washington Post som avslöjar detta i en stor artikel om Playstation 5.

Demon's Souls har över 180 klipp via PS5:ans "Official Game Help" som kommer med olika grader av hjälpsamhet. Grundtipset kanske bara ger dig en liten ledtråd, medan du på högsta nivån får ett klipp som exakt visar hur du ska gå tillväga. Hjälpsamt? Onekligen. Skamligt? Förmodligen.

Speltips har flyttat från guideböcker till internet och nu rakt in i spelen själva.

Digital Foundry har tidigare rapporterat om inslaget och menar att det inte kommer finnas i alla spel. Det verkar dessutom vara en PS Plus-fördel, men det ska tilläggas att Sony inte nämnt något officiellt om detta. Så här ser PS5:ans Official Game Help ut i Sackboy: A Big Adventure.