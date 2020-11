I somras antydde Nintendo att det kanske inte blir fler mobilspel från dem på ett tag, gissningvis för att intäkterna inte levde upp till prognoserna. Men Pokemon Go lär vara ett undantag: Sensor Tower bedömer att spelarna spenderat 1 miljard dollar, knappt 9 miljarder kronor, under de första tio månaderna i år.

Om siffran stämmer är det 30 procent mer än samma period 2019, och 11 procent högre än den summa spelet drog in totalt under förra året. Och 2019 var ändå ett rekordår för spelet, som släpptes sommaren 2016. Totalt har Pokemon Go rakat in 4 miljarder dollar.

Spelet bedöms vara det tredje största i fråga om hur mycket pengar som läggs på köp inuti mobilspel världen över lägger (specifika Android-butiker i t.ex. Kina ej medräknade). Etta är PUBG Mobile och tvåa Honor of Kings. Allt enligt Sensor Tower.