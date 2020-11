Hur du gör en bästsäljare? 1. Se till att spelet är extremt bra. 2. Släpp det pö om pö till olika format och flera generationer. Ungefär så kan framgångsreceptet beskrivas för Rockstars GTA V som nu har sålt i 135 miljoner ex (via Seeking Alpha), en ökning med 5 miljoner sedan i våras.

Då ska vi ändå ha i åtanke att det hunnit med att vara ett gratis Epic-spel sedan dess.

Samtidigt ser vi att försäljningen avtar i GTA V-mått mätt. När Take-Two-vd:n Strauss Zelnick sammanfattade april, maj och juni menade han att spelet "närmade sig 135 miljoner". Tre månader senare har det alltså klivit över spärren, men alltså inte så mycket mer än så.

Det är definitivt inte dåligt, men ovant för ett spel som krängts i omkring 5–10 miljoner ex per kvartal. Sannolikt lär Grand Theft Auto V få en rejäl skjuts när det släpps nästa höst till både Playstation 5 och Xbox – och troligen sitter en del och väntar på just nextgen-releaserna.

GTA V släpptes ursprungligen till Playstation 3 och Xbox 360 i nådens år 2013. Hösten 2014 kom det till Playstation 4 och Xbox One, för att släppas på pc våren 2015. Det enda spelet som sålt i fler exemplar än GTA V är ett visst Minecraft. 200 miljoner är Rockstar en bra bit ifrån, trots allt.

Att fler har köpt GTA V flera gånger framgår av en omröstning från i våras som är aktuell även nu.