Just nu spelar jag, samt sambo, igenom Little Hope. Vi var besvikna på Supermassives första del i skräckantologin, Man of Medan, men hittills konstaterar vi att årets skräck håller mycket bättre.

Om du däremot hunnit spela igenom Little Hope möts du av en teaser inför tredje delen, House of Ashes. Nu har utgivaren Bandai Namco även officiellt bekräftat spelet för release under 2021 och nya detaljer. Den interaktiva skräckfilmen äger rum i Iraks öken under 2003 (anar vi en ny trend med ökenskräck?) och i huvudrollen hittar vi CIA-agenten Rachel King som ska utforska en underjordisk fabrik för kemiska vapen vid foten av bergskedjan Zagros. Vad kan gå fel!?

Ganska mycket visar det sig när Rachel och hennes antagonister dras ner under jorden till ruiner av ett sumeriskt tempel där något ondskefullt vaknar. "Fruktansvärda upptäckter" och "omöjliga val" utlovas, samtidigt som sällskapet kan välja att arbeta med eller mot varandra.

House of Ashes släpps förutom pc, Playstation 4 och Xbox One även till PS5 och nya Xbox.