Först sades det att dina sparfiler på PS4-versionen av Insomniacs Spider-Man inte skulle vara kompatibla med den remastrade utgåva som kommer till Playstation 5. Nu vänder man, och säger att det ska fungera trots allt, från och med en framtida uppdatering.

Den PS5-exklusiva remastern kommer som bekant vara tillgäng för de som köper eller uppgraderar till Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, och det blev en hel del gnissel när spelare märkte att de skulle bli tvungna att betala dyra pengar för att få sina PS4-sparfiler att fungera med Remastered.

På Twitter utannonserar Insomniac hur de har tänkt om:

We have heard you - in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV