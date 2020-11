Minecraft Dungeons är lite av ett lovande skal (som vi skrev i vår recension). Men redan om en månad får vi ännu ett dlc i form av Howling Peaks, som följer på de två tidigare paketen Jungle Awakens och Creeping Winter. Nästa år har utvecklarna lovat fler tilläggspaket.

Och med start redan nästa vecka blir det enklare att lira med kompisar som har andra konsoler.

Heroes, are you listening?!



Cross-platform play arrives on November 17 for Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows and Xbox One! It’s almost time to join forces – whatever platform you play on! pic.twitter.com/wDusUWYYOY