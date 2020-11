Xbox Series X och S är lanserade och de första intrycken i forumet verkar riktigt positiva. Som med all ny elektronik händer det ju dock att saker och ting inte fungerar som det ska. Vi noterar ett par rapporter om krascher, problem att få sin All Access-åtkomst och lite annat trubbel. På Twitter och Reddit har det däremot börjat spridas filmer med kraftig rökutveckling från Series X, där åtminstone några tycks vara falska och skapade genom att vape-rök (eller snarare ånga) blåses in genom bottenplattans luftintag.

Detta är såklart något Xbox inte rekommenderar och tipsar i samma andetag om de officiella kanaler som finns för dig som faktiskt har problem med din nya konsol.