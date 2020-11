Det är ingen nyhet att Xbox satsar stenhårt på Game Pass och för att kontra detta annonserade det blå laget Playstation Plus Collection, en samling spel som enligt dem har definierat generationen. Där ingår egna stortitlar såsom God of War, The Last of Us och Bloodborne men också tredjepartsspel såsom Battlefield 1 och Detroit: Become Human - totalt tjugo stycken. Detta troddes vara exklusivt för Playstation 5 men det visade sig att paketet också blir tillgängligt på ditt Playstation 4. Du måste dock logga in på ett PS5 först.

Här är hela listan av titlar:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III - Zombie's Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief's End

Until Dawn

Spelen är tillgängliga så länge du har en aktiv Playstation Plus-prenumeration, som kostar mellan 50-100 kr beroende på om du kör månadsbetalning eller pyntar för ett helt år på en gång.