En liten tröst med att få en ny konsol efter många andra (lansering i Sverige 19 november), är att man kan låta dem ta smällen och gå på de eventuella minor som finns. I PS5-fallet rapporteras det nu till exempel om problem med konsolens viloläge.

Och det handlar inte bara om att (en del) spelare har problem med att ladda Dualsense-kontrollen om PS5 är satt i viloläge - systemet kan även krascha när du väcker konsolen till liv igen.

Bland dem som rapporterat problem finns Jeff Gerstmann:

Seems like putting a PS5 into rest mode while Spider-Man Remastered is running crashes the whole system, forcing that "repair your external drive" process when you start back up. At least that's how it's been for me the few times I've done that today.