Remaster-mästarna Bluepoints Demon’s Souls är på intågande. Just nu recenserar FZ spelet som släpps i samband med Playstation 5, 19 november. Men i andra länder har man redan hunnit lira friskt, och även funnit ett mysterium eller två.

En hemlighet som förbryllar folket på Reddit är en dold, låst dörr i Tower Knight Archstone, som ger meddelande “It appears to be locked” när spelaren försöker öppna den. Än mer mystiskt är att dörren inte finns i originalspelet, vilket såklart leder till en mängd teorier om dess funktion och vad som finns bakom den.

There's a mysterious new door in the Demon's Souls Remake, and no one knows how to open it👀https://t.co/TdpHLuIRsR pic.twitter.com/MwYjcNy7ed