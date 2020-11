På torsdag kväll kör CD Projekt ett femte Night City Wire-avsnitt, en stream där man visar utvalda delar av Cyberpunk 2077 mer i detalj. Och den här gången står Johnny Silverhand (Keanu Reeves-karaktären, du vet) i centrum, tillsammans med ett antal låtar och en del annat. "It's gonna be a big one" lovas det.

Klockan 18:00 svensk tid på torsdag rullar det igång, och platsen är twitch.tv/cdprojektred.