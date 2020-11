Den som kan sitt Xbox vet att Call of the Sea var ett av de första spelen som visades upp till Xbox Series X i maj (då Series S ännu var en illa dold hemlighet). Nu står det klart att Call of the Sea släpps 8 december, och då även till pc och Xbox One förutom nya Xbox. Smart delivery gör att om du köper detta via Xbox One så kan du spela Series-versionen utan extra kostnad. Smart!

Call of the Sea äger rum under 1930-talet i ett öparadis Söderhavet, dit Norah tagit sig för att hitta sin makes expedition. Det ser mysigt, mystiskt och pyssligt ut. Ett jullovsspel, kanske?