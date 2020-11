Redan innan utvecklaren Insomniac köptes upp av Sony för 2,2 miljarder var Spider-Man en försäljningssuccé. 13 miljoner exemplar hade krängts fram till augusti 2019. Och nu kommer nya siffror. Det är Playstations marknadsföringschef som på sin Linkedin-sida (numera raderat) hävdar att spelet sålts i “mer än” 20 miljoner exemplar, vilket torde vara i paritet med PS-bästsäljaren The Last of Us.

Marvel's Spider-Man sold 20 million units globally.

The last reported figure was 13.2 million units sold by August 2019.https://t.co/UsMSqNaoR2 pic.twitter.com/lrfGwEiK62 — Timur222 (@bogorad222) November 18, 2020

Har du inte lirat eller är sugen på att dra en ny genomspelning nu när PS5 har släppts, kan du kolla in skillanderna mellan versionerna i videon här nedanför. På PS5 kommer du kunna välja mellan högre framerate eller bättre grafik med ray tracing.