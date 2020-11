Planen var att Far Cry 6 skulle ha släppts i februari, men av pandemiska skäl sköts det (och Rainbow Six Quarantine) upp till senare 2021-datum. Vilket var Ubisoft inte redo att avslöja.

Några som däremot är mer än redo är läckagemaskinen Microsoft Store, där det i skrivande stund går att förboka Far Cry 6 med datumet 26 maj 2021. Jag är inget fan av förbokningar, men här får vi i alla fall ett Chorizo-skin (och ett vapen). För dig som inte hängt med i Far Cry 6-snacket är Chorizo en taxvalp med hjul istället för bakben. En farligt söt fang for hire.

Trots att Far Cry 6 (förmodligen) är ganska nära har vi ännu inte fått se gameplay. Trailer-premiären bjöd bara på filmiska scener och utöver dem har vi fått nöja oss med skärmdumpar.

Microsoft Store har i år avslöjat datum för Star Wars: Squadrons, Mafia Trilogy och Crysis Remastered. Man kan tycka att de borde lära sig av gamla synder, men här är vi alltså igen.