CD Projekt har släppt uppdaterade systemkrav för Cyberpunk 2077, med detaljerad information om vilken hårdvara som krävs för att köra spelet i olika upplösningar, både med och utan ra-tracing.

Rekommendationerna går från 1080p-upplösning med grafikläget Low till 2160p (eller 4K, som det brukar kallas) med allt på Ultra. Med de lägre inställningarna är spelet rätt så snällt, medan det förstås blir kostsamt att köra allt maxat. Däremot anges inte vilken framerate de olika lägena beräknas ge.

Så här ser det ut:

Vid release har spelet alltså bara stöd för ray-tracing med Nvidias Geforce-grafikkort (modell RTX 2000-serien eller nyare krävs) – AMD:s nysläppta Radeon RX 6000-serie stöds inte. Men stöd för dessa kort ska komma senare, om vi får tro community-talespersonen Marcin Momot.

Cyberpunk 2077 släpps den 10 december till pc, PS4, Xbox One och Stadia. Det är förstås spelbart också på PS5 och Xbox Series, men då är det den äldre generationen som körs – CD Projekt har lovat att släppa en patch till nyversionerna med next-gen-uppdaterad grafik under 2021.

FZ:s recension läser du when it's done.