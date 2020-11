Att hålla online-communityn städade är inte alltid det lättaste, men det blir extra viktigt när barn är inblandade. Därför är det välkommet att Moyang äntligen har utrustat sina Minecraft-moderatorer med förmågan att permanent stänga av spelare som bryter mot trivselreglerna.

Det hela gäller Bedrock-versionen av Minecraft, som är tillgänglig på PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, iOS och Android, och man kan bli avstängd om man ägnar sig åt oönskat beteende på Featured Servers (via chatt, skyltar eller böcker) samt via Realms-tjänsten.

Inledningsvis är det bara perma-ban som står på menyn, men kortare avstängningar ska läggas till så småningom. Diverse beteenden som kan resultera i att man får kicken kan ni läsa om här.