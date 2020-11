Det börjar vankas spelhelg och många hade säkert tänkt fortsätta spela Assassin's Creed: Valhalla. Vi rekommenderar dig dock att dubbelkolla att sparfunktionerna fungerar då den senaste patchen (1.04) tycks ha slagit ut detta för vissa spelare. Vi fick ett meddelande sent igår från vår vän @John som upptäckt problemet på Playstation 4 men vi ser också rapporter om samma strul på Xbox One.

Vad vi kan se tycks både den automatiserade sparfunktionen vara utslagen, med felmeddelandet "cannot save game right now", och den manuella. Detta verkar också påverka fast travel-funktionen.

Om du haft problem, skriv ner din plattform och gärna spelversion i kommentarstråden.