Ni som haft den stora turen att få tag på en Playstation 5 och dessutom prenumererar på Playstation Plus har säkert märkt att detta resulterar i ett paket på 20 spel som blir upplåst utan extra kostnad. So far so good, men vissa PS5-ägare upptäckte även att de kunde logga in på konton "tillhörande" Playstation 4-konsoler för att låsa upp spelen även där.

Detta ska inte bara ha resulterat i att vissa låste upp spelen åt polare, utan även att skrupellösa individer helt sonika sålde spelpaketet på sidor som Ebay, ibland flera gånger om.

Sony ser dock inte på blida ögon på det inträffade, och rapporter från framförallt Hong Kong skvallrar om PSN-konton som blivit avstängda i två månader och till och med Playstation 5-konsoler som blivit helt bannade från tjänsten. Det är dock oklart om detta är automatiska åtgärder på grund av att specifika konsoler loggat in på många konton under kort tid eller om det är en manuell åtgärd från Sony.