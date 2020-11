SNK var riktigt stora på framförallt 90-talet och gav oss omtyckta spel och spelserier som Samurai Showdown, The Last Blade och King of Fighters. På senare år har de dock inte varit riktigt lika aktuella, och företaget köptes upp av kinesiska investerare för runt fem år sedan.

Och nu verkar det vara dags igen, för det saudiarabiska företaget Electronic Gaming Development Company (EGDC), som ägs av en stiftelse grundad av den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman, har köpt 33,3% av SNK:s aktier. Detta gör EGDC till den största delägaren, och om tre månader kommer de dessutom kunna utöka ägandet till 51% om de vill.

Mohammed bin Salman har varit en kontroversiell figur under de senaste åren, inte minst för sin påstådda koppling till det uppmärksammade mordet på den saudiske journalisten och regimkritikern Jamal Khasoggi.