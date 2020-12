När vi i januari skrev om att Universal Studios planerade att öppna Super Nintendo World i Japan under året visste vi inte att fekalierna skulle träffa fläkten några månader senare. Bygget av den enorma nöjesparken har dock fortgått och planen är nu att klippa det röda bandet i början av nästa år, den 4 februari, och i helgen fick vi ett gäng nya officiella bilder, en trailer och ett kort klipp från Bloomberg som tittat närmare på en av åkturerna.

Japan's #SuperNintendoWorld will open on Feb. 4, 2021 in Osaka.@rumireports gets a world’s first look at @USJ_Official's real-life #Mario Kart. More: https://t.co/T9nUMnB1UB #任天堂 pic.twitter.com/oZku1gwQTj