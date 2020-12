Skådespelaren David Prowse gick bort i sviterna av covid-19 i helgen. Han blev 85 år gammal. Brittens mest kända roll är Darth Vader i första Star Wars-trilogin. James Earl Jones gjorde rösten, men mannen bakom masken var Prowse. Hans död gick förstås inte Star Wars-fansen förbi.

I det långlivade onlinerollspelet Star Wars: The Old Republic slöt en samling spelare upp för en tyst minut. Därefter bjöd de på koreografi med ljussablar och en bombastisk ljusshow.

Innan han blev Darth Vader var Prowse bodybuilder och tyngdlyftare, och det är väl sannolikt att fysiken var en bra hjälp när han bar den ikoniska dräkten. Prowse har även synts i filmer som Casino Royale, The Horror of Frankenstein och A Clockwork Orange. Nu är han ett med Kraften.

Eller som spelaren Jemorri säger i hyllningen: "Thank you very much. No one is ever really gone."