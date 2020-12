4 av 5 kammade Call of Duty: Black Ops - Cold War hem när Erik Cedervall pennade ner sina åsikter om Treyarchs nya del i serien. Nu har en en ny uppdatering släppts och förhoppningsvis skall den stilla actiontorsken.

Under gårdagen släppte Treyarch en ny uppdatering till Cold War som bjuder den otålige flerspelaren på en glad nyhet – snabbare vapen-levling. Detta gäller multiplayer, så väl som zombies-läget. Vad som mer bjöds på, kan du läsa nedan.

GLOBAL

Progression

- Increased Weapon XP earn rates for both Multiplayer and Zombies.

ZOMBIES

Progression

- Addressed an issue that was causing lower-than-targeted Weapon XP in solo matches and in later rounds.

- Addressed an issue where the Napalm Burst Ammo Mod wasn't consistently awarding Weapon XP when equipped.

MULTIPLAYER

Maps

Nuketown ‘84

Closed an out-of-bounds gap that allowed players to stay alive outside of the playable space.