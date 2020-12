I går kväll avslutades säsong fyra av Fortnite med det största finaleventet i spelets historia. Det blir lätt så när självaste Galactus dyker upp och försöker förgöra ens värld. Under knappa femton minuter fick spelare se honom försöka sluka den mystiska kraften zero point men med hjälp av Iron Man, Wolverine och Thor - samt "miljarder" av bombfyllda battle buses - fick han se sig besegrad. Detta innefattade bland annat en sekvens starkt influerad av anfallet mot Dödstjärnan i Star Wars: A New Hope.

Och på tal om stjärnkrig, det verkar som om Disney har öst ännu mer pengar på Fortnite då ikonen för säsong av Fortnite skvallrar om att The Mandalorian kommer att dyka upp. Något som raskt bekräftas i två nya trailers - en för säsongen och en för det matchande battle passet.

Denna säsong introducerar Epic också ett nytt sätt att köpa sig tillgång till just batt pass, den månatliga prenumerationen Fortnite Crew. Kostnaden är 100 kr per månad och då ingår battle pass, utvalda skins och 1 000 V-buck.