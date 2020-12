17 år efter debuten är Call of Duty-serien populärare än någonsin. Och den drar in stora pengar: 3 miljarder dollar, drygt 25,4 miljarder kronor, har företaget fått in det senaste året. Över 200 miljoner människor har kört en Call of Duty-titel i år, enligt företagets egna beräkningar.

Call of Duty debuterade 2003, och det har släppts minst ett nytt spel om året sedan 2005. Senast ut är CoD: Black Ops Cold War som landade i november och som vi gillade. Utöver försäljning av fullstora spel drar Activision in pengar på säsongspass och free to play-titlar som smartphone-spelet Call of Duty Mobile och battle royale-varianten CoD Warzone.